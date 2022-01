Le conseil des ministres entérine le projet d’additif au budget de 14 000 milliards de wons

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a adopté son projet du premier additif au budget 2022 de 14 000 milliards de wons, soit 10,35 milliards d’euros, à la suite du conseil des ministres organisé ce matin sous la présidence du Premier ministre Kim Boo-kyum.Cette rallonge vise notamment à accorder un soutien financier supplémentaire aux petits commerçants et aux micro-entrepreneurs qui ont subi une chute de leurs chiffres d’affaires entraînée par les lourdes restrictions sanitaires, réintroduites le mois dernier. L’exécutif prévoit de verser 3 millions de wons, soit 2 200 euros, à chaque enseigne. Le projet contient également une enveloppe pour renforcer le dispositif sanitaire, notamment pour être en possession d’un plus grand nombre de lits en soins intensifs destinés aux cas graves du COVID-19.Le gouvernement a adopté ce projet seulement une semaine après que son chef l’avait officialisé. Et il devrait le présenter à l’Assemblée nationale lundi prochain. Lors de la réunion de ce matin, le Premier ministre a souligné qu’il fallait élaborer en urgence la première rallonge budgétaire, avant même fin janvier, afin de soulager au plus vite les souffrances des petits commerçants et des micro-entrepreneurs.Kim Boo-kyum a précisé qu’une grande partie de cet additif viendrait du surplus des recettes fiscales de l’Etat de l’année dernière. Selon lui, comme la comptabilisation des résultats du budget 2021 n’est pas encore bouclée, il sera financé d’abord par l’émission de nouvelles obligations d’Etat.Le Premier ministre a appelé la majorité et l’opposition à faire passer rapidement ce projet au Parlement compte tenu de l’urgence du dossier.