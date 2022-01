Lee Jae-myung propose une réunion d’urgence des candidats à la présidentielle, Yoon Suk-yeol en tournée dans le centre du pays

Photo : YONHAP News

Le candidat du Minjoo, le parti au pouvoir, à la présidentielle, Lee Jae-myung, a organisé aujourd’hui une conférence de presse pour proposer une réunion d’urgence entre les postulants au grand scrutin du 9 mars prochain.Selon Lee, comme l’un d’entre eux dirigera bientôt le pays, les présidentiables devraient discuter du projet de l’additif au budget 2022, adopté ce matin en conseil des ministres pour un montant de 14 000 milliards de wons, soit 10,35 milliards d’euros. Lee a souligné qu'une telle discussion s’impose d’autant plus que le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la première force d’opposition, a contre-proposé d’augmenter le montant de cette première rallonge à 35 000 milliards de wons, soit 25,9 milliards d’euros.Lee Jae-myung poursuivra sa tournée dite « meta-bus » pour aller rencontrer des citoyens à bord de transports en commun à Séoul.Yoon Suk-yeol, son adversaire numéro un du PPP, a entamé sa première journée de tournée dans la province du Chungcheong en visitant le Mémorial dédié à Yu Gwan-sun, la « Jeanne d’Arc de Corée », une figure emblématique du mouvement de l’indépendance contre le joug colonialiste japonais. L’ex-procureur général de l'administration Moon Jae-in a appelé au vote-sanction contre le gouvernement actuel. Et il a enchaîné sept promesses pour séduire la population du centre du pays, tels que la construction de chemins de fer intra-régionaux.Quant à Sim Sang-jung, la candidate du Parti de la justice, elle a préféré réviser sa stratégie de campagne et ses promesses électorales sans sillonner le terrain.Ahn Cheol-soo du Parti du peuple a visité, de son côté, l’usine de semi-conducteurs de Samsung Electronics à Hwaseong, dans la province de Gyeonggi. Il en a profité pour dévoiler des mesures de soutien à ce secteur industriel.