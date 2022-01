1er anniversaire pour le Bureau d'enquête sur la corruption des hauts fonctionnaires

Photo : YONHAP News

Le Bureau d'enquête sur la corruption des hauts fonctionnaires (CIO) a été lancé il y a un an jour pour jour. En début d’après-midi, une cérémonie pour marquer son premier anniversaire a été organisée.Le CIO a préféré tenir l’événement en réunissant seulement 28 personnalités-clés internes et à l’abri des regards extérieurs. La presse n’y était donc pas conviée.Son patron, Kim Jin-wook, s’est brièvement exprimé sur son ressenti en ce jour spécial auprès de certains journalistes en arrivant, ce matin, dans les locaux. Il a promis de revoir l’organisation et le système du Bureau afin d’être à la hauteur des attentes des sud-Coréens.Une telle discrétion se contraste avec l’ambiance qui régnait lors de la cérémonie d’inauguration. Il y a un an, quelques personnalités extérieures, telles que la ministre de la Justice Choo Mi-ae, y ont été invitées pour fêter son lancement en public.