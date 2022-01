COVID-19 : la Ville de Séoul distribue un livret en 13 langues pour inciter les étrangers à la 3e dose

Photo : YONHAP News

En Corée du Sud, le variant Omicron continue à se propager rapidement, et la part des étrangers connaît une forte hausse parmi les nouveaux cas de contamination au COVID-19. Dans ce contexte, la municipalité de Séoul a distribué une brochure de renseignement en 13 langues afin de les encourager à recevoir leur troisième injection.Le livret est disponible dans les langues suivantes : coréen, anglais, japonais, chinois, vietnamien, russe, mongol, espagnol, arabe, ouzbek, indonésien, thaïlandais et philippin. Il est fourni auprès de 50 centres de soutien aux habitants étrangers et 292 communautés de résidents non coréens.Par ailleurs, le récapitulatif des actualités a aussi été produit en 13 langues, proposant de visualiser un résumé des informations sur le changement du dispositif sanitaire, par exemple, concernant les mesures restrictives de distanciation sociale et les établissements où le passe sanitaire est appliqué.La Ville de Séoul tâche d’avertir les étrangers en situation irrégulière de la possibilité de se faire vacciner sans aucune crainte dans les cliniques ou les centres de soins, après une réservation téléphonique. Et de leur assurer que leur passage ne sera pas signalé auprès du bureau d’immigration.