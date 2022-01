Nucléaire : Pyongyang entretiendrait toujours le site de Punggye-ri

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord n’aurait pas totalement abandonné son site d'essais nucléaires de Punggye-ri, dont il a détruit une partie en 2018. C’est ce qu’un chercheur du Stimson Center, un cercle de réflexion basé à Washington, a déclaré à la Voix de l'Amérique (VOA).Selon Olli Heinonen, qui est également ancien vice-président de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), les installations sont toujours entretenues dans certaines conditions compte tenu des déplacements des véhicules et du déneigement que les images satellite montrent. Il ne s’agirait pas d’une simple opération de surveillance et certains immeubles sont utilisés, sans pour autant observer une grande fréquentation.L’expert en non-prolifération estime que Pyongyang pourrait utiliser des galeries qui n'ont pas été démantelées pour un nouveau test atomique. D’après lui, dans ce cas, le pays communiste creuserait une nouvelle entrée, qui sera détectée par les satellites au moins trois mois après le lancement de travaux.Pourtant, pour Heinonen, le royaume ermite ne passera pas tout de suite à l'acte sur ce lieu, d’autant que les roches et les montagnes ont déjà été endommagées par les anciens tests puissants. Cette démarche devrait également déplaire à la Chine qui accueille les Jeux Olympiques d’hiver à partir de la semaine prochaine.Toujours à en croire le chercheur, au vu des récents tirs d’essai de missiles à courte portée de Pyongyang, qui peuvent également s’équiper d’armes nucléaires, la construction d’un nouveau site d’expérimentation atomique semble davantage plausible.Pour rappel, en mai 2018, la Corée du Nord a fait exploser une partie des galeries de ce site, situé à Kilju dans la province de Hamgyong du Nord, devant les journalistes étrangers, après avoir déclaré le moratoire sur les essais nucléaires et d'ICBM un mois plus tôt.