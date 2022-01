L’ambassade du Japon à Séoul renvoie le cadeau de Seollal du président Moon

Photo : YONHAP News

L’ambassade du Japon à Séoul a refusé, jeudi, de recevoir le cadeau de Seollal envoyé par le président sud-coréen Moon Jae-in. Un responsable de la mission diplomatique a donné des explications, le lendemain, à la KBS. Selon lui, c’est parce que sur la boîte figurait une image de lever du soleil qui fait penser aux îlots de Dokdo, situés en mer de l’Est.Pour rappel, le bureau présidentiel avait envoyé des colis aux chefs de missions diplomatiques affectés dans le pays, contenant de l’alcool traditionnel et des marrons à l’approche du Nouvel an lunaire.De son côté, un officiel de la Cheongwadae a fait savoir que cette dernière n’était pas en mesure de vérifier ce renvoi et qu’elle n’avait aucune position particulière en la matière.Un responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères s’est lui-aussi contenté de réitérer son opinion selon laquelle ces petites îles appartenaient bel et bien à la Corée du Sud aux regards de l’Histoire, de la géographie et des droits internationaux.