Photo : YONHAP News

Le nombre de sud-Coréens qui ont renoncé à chercher un emploi a atteint son plus haut niveau depuis le début de l’établissement de ces statistiques en 2004, avec 628 000 en 2021.D’après l’analyse conjointement publiée aujourd’hui par l’Institut national des statistiques et l’agence de presse Yonhap News, le nombre de chômeurs qui n’ont pas trouvé de travail pendant plus de six mois a également augmenté pour s’élever à 128 000, soit une progression de 8,1 % par rapport à l’année précédente.Par tranche d’âge, les jeunes entre 20 et 40 ans représentaient presque la moitié de ces chercheurs d’emploi, soit environ 65 000 individus.