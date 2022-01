Les Etats-Unis et le Japon critiquent les provocations de la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Washington et Tokyo ont dénoncé la récente série de tirs de missiles par Pyongyang lors de leur sommet, tenu vendredi dernier via visioconférence. Selon la Maison blanche, le président américain Joe Biden et le Premier ministre japonais Fumio Kishida ont déclaré que ces lancements de missiles enfreignaient les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, et ils se sont engagés à collaborer étroitement avec Séoul sur ce sujet.Un officiel américain a indiqué qu’une annonce sera faite par son pays dans quelques jours, laissant entendre qu’une mesure supplémentaire sera imposée au régime de Kim Jong-un. Et d’ajouter que les Etats-Unis surveillent avec attention l’évolution de la situation et que les tentatives de provocation ne peuvent être saluées dans ce contexte sensible.Quant au département américain de la Défense, il a précisé ne plus ignorer le fait que le programme militaire nord-coréen menace continuellement la Corée du Sud, l’allié américain, avant d’inciter le royaume ermite à renouer le dialogue. Selon le porte-parole du Pentagone, John Kirby, Washington espère toujours réaliser la dénucléarisation complète et vérifiable de la péninsule coréenne, jugeant la diplomatie comme la meilleure tactique pour y parvenir.Pendant leur entrevue virtuelle, Biden et Kishida ont confirmé à nouveau leur volonté de coordination à l’encontre de Pékin, et sont convenus de mettre en place un conseil des politiques économiques composés des ministres des Affaires étrangères et ceux de l’Economie des deux pays.