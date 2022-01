Caution de 300 wons pour les gobelets jetables

Photo : YONHAP News

A partir du 10 juin prochain, il faudra déposer 300 wons pour utiliser un gobelet jetable dans les cafés ou les restaurants en Corée du Sud. Le ministère de l’Environnement a expliqué avoir fixé ce prix en tenant compte du montant de remise que les grandes chaînes de café offrent aux clients en cas d’utilisation de tumbler.Ce dépôt peut être remboursé dans les magasins qui adoptent le même système. Il est également possible de toucher ce montant si on en retrouve un dans la rue et le rend aux mêmes enseignes.Le gouvernement envisage aussi de mettre en place des normes sur des gobelets jetables. En effet, si chaque établissement utilise ces récipients de taille différente, il sera difficile de les transporter ou de les conserver. Les gobelets à usage unique ainsi ramassés seront recyclés par des entreprises spécialisées dans ce secteur.Ce n'est pas tout. Les lingettes plastiques disparaîtront également des tables des restaurants dès l’année prochaine. Mais celles hygiéniques ou qui ne contiennent pas de plastique peuvent être mises à disposition. Les serviettes humides pour des usages personnels dans les foyers ne seront pas non plus concernées.