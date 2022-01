Nouvel an lunaire : le Premier ministre exhorte la population à s’abstenir de rendre visite à leurs familles

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre a exhorté la population à s’abstenir de rendre visite à leurs familles pendant le congé de Seollal, le Nouvel an lunaire. Kim Boo-kyum a tenu ces propos cet après-midi dans un discours sur la prévention dédiée à cette fête traditionnelle qui tombe mardi prochain.Selon le chef du gouvernement, ce congé, qui débute dès le 29 janvier, constitue une période charnière pour prendre le dessus dans le combat contre le variant Omicron, qui est désormais devenu majoritaire dans le pays. Il a ajouté que le nombre de nouvelles infections a tendance à bondir dès que le taux de contamination à cette mutation dépassait les 60 %. Et les déplacements et les rassemblements privés lors de cette fête familiale ne feront qu’empirer cette situation. Il a souligné que la clef de la lutte contre le COVID-19 est la gestion du rythme de la propagation.Le chef du gouvernement a préconisé à ceux qui comptent partir à tout prix dans leurs villes natales de recevoir le rappel vaccinal, et de porter un masque d’au moins KF80, qui filtre 80 % des particules fines. Il a également demandé d’éviter de fréquenter des établissements accueillant du public, et de se soumettre à des tests de dépistage avant et après leur voyage.Kim a ainsi appelé les citoyens à montrer à nouveau un esprit de solidarité et de coopération en vue d’assurer la sécurité de la population.