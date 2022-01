Météo : ciel mitigé mais températures agréables

Photo : YONHAP News

Le froid s’est considérablement calmé aujourd’hui. Seules quelques villes du Nord ont observé des températures négatives dans la matinée. Séoul n’est pas descendu en dessous de 0°C, de même pour Daejeon. A noter que le thermomètre affichait déjà 9°C sur l’île méridionale de Jeju. Le mercure a grimpé aux alentours de 10°C sur l’ensemble du territoire dans l’après-midi, réchauffant considérablement les habitants du pays du Matin clair.Ce matin, le ciel était plutôt dégagé. Quelques averses ont été recensées à Ulsan et à Gangneung. Cependant, au fil de la journée, le temps s’est dégradé. Des nuages plus épais et sombres sont ensuite apparus sur les trois littoraux de la péninsule. Certaines villes dans les régions centre ont pu continuer à profiter des rayons du soleil.