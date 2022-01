Condoléances exprimées suite au décès de Thich Nhat Hanh

Photo : YONHAP News

Le monde bouddhiste sud-coréen est en deuil à la suite du décès du moine vietnamien Thich Nhat Hanh samedi dernier. Le vénérable Wonhaeng, chef de l'ordre Jogye, vient d’envoyer une lettre de condoléances au Village des Pruniers, un ensemble de centres de pratique de pleine conscience fondés en France par le défunt, et à l’association centrale bouddhique du Vietnam.Le religieux sud-coréen y a indiqué que tout au long de sa vie, Thich Nhat Hanh s’est consacré à la paix intérieure des citoyens et à la réconciliation des communautés. Et d’ajouter que ses démarches extraordinaires serviraient de repère dans la vie des gens du monde entier.Na Sang-ho, le directeur général de l'administration du bouddhisme Won, a également commémoré le grand moine influent, en précisant qu’il avait fait preuve d’un leadership de l’apprentissage spirituel de son vivant.Thich Nhat Hanh a rendu son dernier souffle à l’âge de 95 ans dans le temple Tu Hieua au Vietnam. Il a organisé un mouvement pacifiste dans les années 1960 lorsque la guerre du Vietnam battait son plein, avant d’inviter bon nombre de personnes du monde entier à la méditation, en tant que maître Zen.