Bourse : le Kospi repasse sous la barre des 2 800 points, une première en 13 mois

En baisse tout au long de la séance d'aujourd'hui, le Kospi, l'indice principal de la Bourse de Séoul, à clôturé la journée à 2 792,00 points (-1,49 %). A noter que ce lundi 24 janvier a marqué un moment historique depuis 13 mois. C'est la première fois que le Kospi repasse sous la barre des 2 800 points depuis le 23 décembre 2020. Une situation inévitable après la chute des trois principaux indices boursiers américains.Le Kosdaq, l'indice des valeurs technologiques a, quant à lui, lourdement plongé de 2,91 %, terminant la journée à 915,40 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen s'affaiblit face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 353,73 wons (+1,29 won) et le dollar américain 1 196,30 wons (+2,3 wons).