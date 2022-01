PIB sud-coréen : augmentation de 4 % en 2021

Photo : YONHAP News

Après sa première contraction, en 2020, depuis la crise financière de 1997, sous l’effet du COVID-19, l’économie sud-coréenne a renoué avec la croissance l’an dernier.Selon la première estimation de la Banque de Corée (BOK), en 2021, le produit intérieur brut (PIB) a progressé de 4 % en rythme annuel, dopé par la consommation des ménages et les exportations, qui ont bondi respectivement de 3,6 % et 9,7 %. Les investissements en biens d’équipement et la consommation des administrations ont eux aussi poursuivi leur pente ascendante.La banque centrale a également annoncé aujourd’hui que le développement avait atteint 1,1 % sur la période d’octobre à décembre derniers, contre 0,3 % pour le trimestre précédent. Là aussi, la consommation, privée et publique, les investissements dans le BTP et les ventes des produits « made in Korea » à l’étranger ont porté l’expansion.Seule ombre au tableau : le revenu intérieur brut (RIB) réel a reculé de 0,5 % au quatrième trimestre 2021, et ce dans le sillage de la dégradation des termes de l’échange.