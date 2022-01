L’Amérique du Nord est la destination préférée des start-ups sud-coréennes

Photo : Getty Images Bank

Les start-ups sud-coréennes se lancent à l’international. Alors quelle destination privilégier ? Selon une enquête effectuée par l’agence pour la promotion du commerce extérieur et des investissements (Kotra), l’Amérique du Nord arrive en tête. Un total de 198 jeunes pousses dont au moins un fondateur est sud-Coréen ont été sondées.Concrètement, quatre entreprises sur dix s’y implantent et 60 % d’entre elles sont présentes dans la Silicon Valley. La Chine, l’Asie du Sud-est et l’Europe ont respectivement attiré 20 %, 15 % et 11 % des firmes innovantes du pays du Matin clair.Pour les principaux secteurs d’activité, la téléphonie mobile vient en tête (10 %) devant l’intelligence artificielle, le mode de vie, l’Edutech, les soins de beauté et les jeux et le divertissement.Interrogés sur les raisons de leur choix de se baser hors de leurs frontières, 45 % des répondants ont déclaré vouloir s’attaquer à l'international.L’enquête nous a également appris que la moitié des start-ups sondées avaient transféré leur siège social à l’étranger et qu’elles embauchaient moins de dix employés.