Les jeunes de l’Asean font le plus confiance à la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud est le pays auquel les jeunes de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) font le plus de confiance. C’est ce que nous apprend une enquête réalisée par le Centre Asean-Corée en août et septembre derniers auprès de 3 300 jeunes : 1 800 qui vivent dans neuf pays de l’Asean excepté la Birmanie, 500 installés au pays du Matin clair ainsi que 1 000 sud-Coréens.Résultats : 93,6 % des citoyens locaux de l’Asean et 96,7 % des expatriés en Corée du Sud ont déclaré que le pays du Matin clair leur inspire le plus de confiance. Viennent ensuite le Japon et l’Australie. La Chine n’a été évoquée respectivement que par 57,9 % et 38,9 %. Quant aux sud-Coréens, les Etats-Unis ont occupé la tête. L’Asean était placée plus haut que Tokyo et Pékin.A propos de la nation qui sera la plus utile pour son pays dans l’avenir, la région de l’Asean a été le plus mentionnée par les habitants qui y résident alors que la Corée du Sud a occupé la tête chez ceux installés sur le sol sud-coréen. L’empire du Milieu a été choisi par la majorité de ces jeunes probablement grâce à son statut dans l’économie mondiale. Les sud-Coréens ont compté davantage sur les USA et ensuite l’Asean.Enfin, plus de 90 % des sondés d’Asie du Sud-est s’intéressaient à la Corée du Sud, mais seulement un peu plus de la moitié des jeunes habitants de la partie sud de la péninsule portait une attention particulière à cette région voisine.