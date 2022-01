La place Gwanghwamun renouvelée ouverte au public en juillet prochain

Photo : YONHAP News

La place Gwanghwamun, située en plein cœur de Séoul, accueillera à nouveau les visiteurs en juillet prochain, après un an et huit mois de rénovation.La nouveauté la plus remarquable : sa surface a plus que doublé à 40 300 m², et la largeur a également été augmentée à 60 m contre 35 m, auparavant. Ce grâce à l’élargissement des zones piétonnes au détriment des routes pour la circulation automobile. Un quart du site sera décorée tel un parc en faisant plus que tripler l’espace de verdure.La nouvelle place au service des citoyens sera aménagée avec des arbres et des plantes qui représentent la Corée du Sud ainsi que des fontaines et un ruisseau artificiel.Certains patrimoines historiques exhumés pendant les travaux, comme le puit et le canal datant de la dynastie Joseon, seront également exposés. Au Nord de la place, une zone historique sera ouverte d’ici l’année prochaine.La municipalité de Séoul a expliqué que le renouvellement avait été axé sur le renforcement du caractère historique et culturel du site et l’harmonie avec les alentours. Ces dispositifs sont indiqués dans le plan publié par le maire de la ville, Oh Se-hoon, en juin dernier.L’ouverture a initialement été prévue en avril, mais a été retardée pour attendre l’entrée en vigueur de la loi sur la lutte contre les accidents du travail dans deux jours.