Pentagone : Pyongyang doit arrêter ses provocations

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, le département de la Défense a une nouvelle fois exhorté la Corée du Nord à arrêter ses provocations et à revenir à la table des négociations. Ce nouvel appel a été lancé hier par son porte-parole, interrogé, lors d’un point de presse, sur la possibilité pour Pyongyang de reprendre son test de missile balistique intercontinental (ICBM).En effet, John Kirby a réaffirmé que les Etats-Unis continuaient d’exprimer clairement leur préoccupation à l’égard des ambitions nucléaires du régime de Kim Jong-un et du renforcement de ses capacités balistiques. Et d’enjoindre le royaume ermite de respecter le droit international et les résolutions de sanction adoptées à son encontre par le Conseil de sécurité de l’Onu et de chercher les moyens d’atténuer les tensions.La voix du Pentagone a réitéré que Washington était toujours prêt à renouer le dialogue avec le Nord sans conditions préalables, mais celui-ci ne manifestait pas son intention de faire avancer les choses.Questionné sur le rôle de la Chine, Kirby a insisté sur la nécessité pour celle-ci de mettre en application les sanctions contre son allié nord-coréen, de manière globale et solidaire.Pour rappel, jeudi dernier, la Corée du Nord a menacé de lever son moratoire sur les essais nucléaires et balistiques, décidé par elle-même en 2018. Le renseignement sud-coréen (NIS) a évoqué la possibilité pour son voisin du Nord de tester un ICBM depuis son site de Tongchang-ri dans le nord-ouest de son territoire.