Pyongyang a tiré aujourd’hui deux missiles de croisière présumés

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a procédé aujourd’hui dans la matinée à de nouveaux tirs de projectiles. Elle aurait lancé cette fois-ci deux missiles de croisière depuis sa région intérieure, selon un responsable de l’armée sud-coréenne. Celle-ci surveille attentivement les agissements de son voisin du Nord et se tient prête à toute éventualité.Les renseignements sud-coréen et américain sont en train d’analyser la nature des engins, le site exact de leur lancement ou encore leur distance parcourue.Le même responsable a estimé pour le moment que les missiles n’auraient pas été tirés en direction de la mer de l’Est et qu’ils auraient parcouru une certaine distance dans la région du pays communiste avant de s’écraser.Toujours selon lui, si un projectile de ce type est lancé depuis le centre du territoire nord-coréen et vole à basse altitude, il est difficile de le détecter. En revanche, s’il est tiré vers le Sud, aucun problème ne se pose pour le repérer et l’intercepter.Pour rappel, Pyongyang a testé ses missiles balistiques à quatre reprises entre le 5 et le 17 janvier. Cependant, le tir de missile de croisière ne constitue pas une violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.