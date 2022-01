Législatives partielles de mars : le Minjoo n’investira pas ses candidats dans 3 circonscriptions

Photo : YONHAP News

Cinq législatives partielles sont programmées pour le 9 mars, le jour de la présidentielle. Ces élections seront organisées à la suite de la démission des élus ou de la décision de justice.Trois de ces cinq circonscriptions concernent les membres du Minjoo. Après mûres réflexions, le parti au pouvoir a annoncé qu’il n’y présenterait pas de candidat. Dans une conférence de presse d’urgence, tenue aujourd’hui, son patron Song Young-gil a évoqué la responsabilité qui incombe au parti politique de suivre le bons sens et des principes tentant d’expliquer la décision d’abandonner l’investiture de ses postulants.Le chef de la majorité présidentielle a déclaré qu’il ne briguerait pas lui non plus son prochain mandat de député et qu’il ferait en sorte d’établir une loi empêchant un parlementaire d’être élu plus de quatre fois dans une seule circonscription. Song s’est aussi engagé à clore rapidement les dossiers liés à l’exclusion de trois députés accusés de corruption, dont deux issus du Minjoo.Toutes ces annonces viseraient à donner un nouvel élan à Lee Jae-myung dans les sondages, qui continue de marquer le pas.Pendant ce temps, le prétendant de la formation présidentielle pour la course à la Cheongwadae continue à dévoiler ses programmes. Aujourd’hui, il a promis d’accorder un revenu de base d’un million de wons par an aux agriculteurs et aux pêcheurs et d’empêcher d’utiliser les terres cultivées à d’autres fins qu’agricoles.En face, le candidat du Parti du pouvoir du peuple (PPP) s’est engagé à faire doubler le budget, à savoir à 5 000 milliards de wons, des subventions octroyées aux paysans sous forme de paiement direct. Autre promesse de Yoon Suk-yeol, il s’agit de réduire de plus de 30 % les particules fines en diminuant drastiquement la production d'électricité d'origine thermique à combustible fossile.Sim Sang-jung, candidate du Parti de la justice, a assisté à un interrogatoire du tribunal que sa formation a saisi pour interdire un débat télévisé prévu à la fin de la semaine seulement entre Lee et Yoon.Quant à Ahn Cheol-soo du Parti du peuple, il a organisé une conférence de presse. Il a alors annoncé son intention de former un gouvernement d’union nationale.