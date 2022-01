Les « jumeaux numériques » augmentent l’efficacité et la sécurité des usines

Photo : YONHAP News

Des accidents du travail se sont succédé sur les sites industriels en Corée du Sud et ce souvent par faute d’inattention. Dans ce contexte, une technologie permettant de prévenir les facteurs de risque émerge comme une solution : les jumeaux numériques. Il s’agit d’incarner des objets et des équipements, qui existent dans le monde réel, dans un espace virtuel de la même façon.Quand une usine numérique est par exemple en marche, son usine jumelle physique s’active également. Les bras robotiques bougent sans cesse pour assembler avec une grande précision les produits dans le monde parallèle. En effet, ces sites de production sont reliés l’un à l’autre. Quand on insère une nouvelle information au processus de montage de l’espace virtuel, la vraie entité se voit enregistrer le même changement. Il est donc possible de gérer les procédures sans se rendre au site de fabrication en personne, et de baisser le taux de produits défectueux à travers l’analyse des données en temps réel.Selon un responsable de l’opérateur de téléphonie mobile SK Telecom, cette technique de pointe permet de mener des simulations sur différentes situations sans mettre à l’arrêt l’usine, et de trouver ainsi des conditions optimales pour maximiser la productivité.Un autre avantage est que cette technologie contribue à assurer la sécurité des ouvriers. Par exemple, si une zone est estimée comme dangereuse dans le monde numérique, lorsqu’un individu en chair et en os s’en approche, l’alerte est sonnée ou l’opération de l’usine est suspendue. Korens, la société de fabrication des pièces détachées de l’automobile, n’a enregistré aucun accident depuis l’introduction de ce système.Les jumeaux numériques intéressent divers secteurs allant de l’acier jusqu’à la construction navale. Selon un expert, pour multiplier leur utilisation, il est préconisé de développer des plateformes capables de combiner différents équipements et dispositifs. Le gouvernement projette de subventionner en priorité les PME pour l’application de cette technologie du clonage virtuel.