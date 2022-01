Bourse : inquiétudes autour des indices sud-coréens

Photo : YONHAP News

Après une triste et historique journée hier, la Bourse de Séoul continue d’inquiéter. En effet, le Kospi, son indice principal, a fortement baissé, de 2,56 %, finissant à 2 720,39 points. Le Kosdaq, celui des valeurs technologiques, continue également sur sa pente descendante (-2,84%) et termine la séance en dessous des 900 points, à 889,44 points exactement. Une première en 10 mois.Les spécialistes s’interrogent sur le futur des indices boursiers sud-coréens. Les signaux sont alarmants et rien ne laisse présager une amélioration d’ici peu. En effet, les variations en montagnes russes de la Bourse de New-York, le nombre record de cas de COVID-19 aujourd’hui et la perspective d’un renforcement des mesures sanitaires ont grandement et négativement impacté les cours de la journée. Et cela devrait être le cas encore pour quelques temps.Par ailleurs, la majorité des grandes capitalisations ont été négociées à la baisse. Le leader du marché, Samsung Electronics, a chuté 1,46 % et le fabricant de puces, SK hynix a perdu de 0,84 %. Le géant des batteries, LG Chem et Samsung SDI ont dégringolé, respectivement de 4,17 % et de 5,87 %.Quant au marché des changes, le won sud-coréen s'affaiblit face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 355,20 wons (+1,47 won) et le dollar américain 1 198,60 wons (+2,3 wons).