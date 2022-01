Photo : YONHAP News

Les perturbations de la veille se sont finalement intensifiés et ont pris place sur une grande majorité du territoire. Il a même plu dans le Nord et le centre du pays ainsi que sur l’île méridionale de Jeju. Malgré la levée de quelques nuages, ces averses se sont propagées dans l’Ouest et sur les régions nord de la péninsule, alternant entre un temps ensoleillé et pluvieux.Côté température. Le grand froid semble terminé. Le mercure était très homogène ce matin, compris entre -2 et 3°C, à l’exception de Jeju, qui culminait déjà à 8°C. Dans l’après-midi, l’écart s’est creusé. En plus de la pluie, Séoul et Suwon ont enregistré 5°C. Daejeon et Daegu ont respectivement affiché 6°C et 8°C. La maximale pour l’île de Jeju avec 12°C.