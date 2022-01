J-10 : lancement de la délégation sud-coréenne pour les JO d'hiver de Pékin

Photo : YONHAP News

A dix jours des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, la cérémonie de lancement de l’équipe sud-coréenne a été organisée hier dans le parc olympique de Séoul. 46 athlètes, le président du Comité olympique sud-coréen Lee Kee-heung et le Premier ministre Kim Boo-kyum ont pris part à cet événement.L’athlète de ski de fond Lee Chae-won, qui concourra pour la sixième fois de sa carrière à ce rendez-vous sportif planétaire, a affirmé avec ambition qu’il donnera tout pour franchir la ligne d'arrivée.Les vedettes des derniers JO d’été de Tokyo comme les archers An San et Kim Je-deok, le nageur Hwang Sun-woo et la gymnaste Yeo Seo-jeong ont encouragé, dans un message vidéo, les sportifs qui défendront la couleur de la Corée du Sud.La délégation sud-coréenne est constituée de 124 personnes dont 63 athlètes et 31 entraîneurs et accompagnateurs. Elle vise à décrocher deux médailles d’or notamment en patinage de vitesse sur piste courte.Les JO d’hiver de Pékin se dérouleront du 4 au 20 février, à savoir pendant 17 jours.Par ailleurs, un employé du comité olympique sud-coréen ayant assisté à la cérémonie d’hier a été contrôlé positif au COVID-19. Tous les participants à l’événement sont donc placés en quarantaine dans leur résidence après avoir subi un test PCR.