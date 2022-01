Photo : YONHAP News

Le Fonds monétaire international (FMI) a révisé à la baisse ses perspectives de croissance économique de la Corée du Sud à 3 % pour cette année. Il s’agit d’une baisse de 0,3 point par rapport à ses prévisions avancées en octobre dernier.De même pour les estimations de la croissance économique mondiale, que le FMI prévoit à 4,4 %, un recul de 0,5 point en trois mois.Idem pour certains principaux pays. L’organisation internationale a abaissé de 1,2 point celle des Etats-Unis, de 0,4 point pour la zone euro et de 0,8 point pour la Chine.L’institution, basée à Washington, envisage le ralentissement de la croissance, cette année, en raison de la propagation du variant Omicron et du taux d’inflation plus élevé que prévu.