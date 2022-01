Ministre de la Réunification : Pyongyang devrait opter pour le dialogue

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen de la Réunification a souligné une nouvelle fois la nécessité pour la Corée du Nord de revenir à la table des négociations en affirmant que le lancement de missiles ne ferait qu’attiser les tensions entre les deux Corées. Lee In-young en a fait part dans un discours audiovisuel diffusé hier lors d’un forum sur la paix de la péninsule, tenu le même jour, à l’université de Gangwon.En évoquant l’escalade de la concurrence stratégique Washington-Pékin et le calendrier électoral de la Corée du Sud et des Etats-Unis, le ministre a affirmé que ce premier semestre était un moment crucial pour faire avancer le processus de paix dans la région.En soulignant l’importance de la déclaration de la fin officielle de la guerre de Corée, Lee a également réaffirmé sa volonté de se concentrer sur des domaines dans lesquels il est possible de coopérer avec Pyongyang, tels que la santé publique, l’environnement, les catastrophes naturelles. Selon lui, cela permettrait de relancer les pourparlers nucléaires qui marquent actuellement le pas.