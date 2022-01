Le nombre d’étrangers résidant en Corée du Sud sous le seuil des 2 millions

Photo : YONHAP News

En raison du COVID-19, le nombre d’étrangers résidant en Corée du Sud est repassé sous la barre des 2 millions fin 2021.D’après les données publiées aujourd’hui par le bureau de l’immigration du ministère de la Justice, un total de 1,95 million d’étrangers séjournaient dans le pays, en décembre dernier, soit un recul de 3,9 % en un an et une chute de 23 % par rapport à 2019.Avant d’enregistrer une baisse en 2020, ce chiffre n’a cessé d’augmenter depuis 2011, de 1,4 million à 2,52 millions en 2019.Quant à la durée de séjour, un peu moins de 157 000 étrangers ont vécu pendant plus de trois mois au pays du Matin clair, 386 000 y sont restés moins d'un trimestre. Le nombre d’habitants en situation irrégulière a également reculé en glissement annuel de 0,9 % pour s’établir à 388 000.Par nationalité, les Chinois, y compris ceux d’origine coréenne, arrivaient en tête avec environ 840 000 individus. Viennent ensuite les Vietnamiens avec 208 000, les Thaïlandais avec 171 000 et les Américains avec 140 000.