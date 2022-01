Lee Jae-myung promet de nommer de jeunes ministres, Yoon Suk-yeol donne la priorité à la sécurité nationale

Photo : YONHAP News

Le candidat présidentiel du Minjoo a promis un changement radical de la politique. Dans cette perspective, Lee Jae-myung a promis de nommer de jeunes ministres, âgés d’une trentaine ou d’une quarantaine d’année. Et pour la nomination du Premier ministre, il a ajouté qu’il examinerait la possibilité de recevoir la recommandation des citoyens et de l’Assemblée nationale.En face, son rival du Parti du pouvoir du peuple (PPP) Yoon Suk-yeol a manifesté, dans un débat organisé par sa formation, sa volonté de donner la priorité à la sécurité nationale, face à des provocations militaires nord-coréennes.La candidate du Parti de la justice, Sim Sang-jung, petite formation progressiste, a rencontré ce matin des travailleurs du secteur logistique, avant d’échanger avec le maire de Séoul, Oh Se-hoon, cet après-midi, pour l’appeler à prendre des mesures punitives contre Hyundai Development Company, responsable de l’effondrement de la façade d’un immeuble en construction à Gwangju.Enfin, le candidat du Parti du peuple, parti minoritaire centriste, Ahn Cheol-soo, s’est entretenu avec l’ancien secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon.