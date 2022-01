Nouvel an lunaire : 28 millions de sud-Coréens envisagent de retourner dans leur région natale

Photo : YONHAP News

A l'occasion du Nouvel an lunaire, qui tombe cette année mardi prochain, 28,7 millions de sud-Coréens envisagent de se rendre chez leurs parents, soit un bond de 8 millions par rapport à l’année dernière. C’est ce qu’on apprend, aujourd’hui, d’un sondage réalisé par le ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports.Au niveau du trafic journalier, en moyenne 4,8 millions d'individus devraient se déplacer pendant les congés de Seollal, soit une hausse de 17 % en un an. Les embouteillages devraient atteindre leur pic lundi matin, soit la veille de la fête et mercredi après-midi, dernier jour des festivités.Dans une démarche de prévention, le gouvernement a décidé d’autoriser seulement l’achat des plats à emporter sur les aires d’autoroutes et d’installer des centres de dépistage provisoires sur sept d’entre elles et dans une gare. Il a également appelé les citoyens à éviter autant que possible le retour en terre natale et les voyages.