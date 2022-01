La plus grande centrale solaire photovoltaïque sud-coréenne entre en service

Photo : YONHAP News

Le plus grand complexe de production d’énergie solaire de Corée du Sud est entré en service aujourd’hui dans le comté de Sinan dans la province de Jeolla du Sud.Il s’agit d’un site d’une superficie de 1,42 million de m² qui a requis un investissement d’un peu moins de 320 milliards de wons, soit environ 236 millions d’euros. Doté d’une capacité de production annuelle de 209,7 GWh, il peut alimenter environ 49 000 foyers, composés de quatre membres.Pendant la période de son fonctionnement, prévu jusqu’en décembre 2040, l’installation permettra de réduire d’environ 1,8 million de tonnes de gaz à effet de serre et 410 tonnes de particules fines.Enfin, 2 875 riverains de cette région du sud-ouest ont apporté leur contribution à 4 % du coût investi sous forme d’obligation. Ils pourront ainsi partager les 2,6 milliards de revenus par an, une partie des bénéfices qui seront générées par la vente d’électricité de la centrale.