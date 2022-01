Moon ordonne de se préparer rapidement à la propagation du variant Omicron

Photo : YONHAP News

Sur fond de propagation fulgurante du variant Omicron, le chef de l’Etat a présidé, cet après-midi, une réunion en visioconférence avec le Premier ministre, Kim Boo-kyum, le ministre de la Santé et du Bien-être, Kwon Deok-cheol, le ministre de l’Intérieur, Jeon Hae-cheol, et la directrice de l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KCDA), Jeong Eun-kyeong.Comme le taux de détection de ce mutant était de 50,3 % parmi les patients détectés la semaine dernière, Moon Jae-in a notamment ordonné de se préparer promptement à faire face à sa diffusion à l’échelle nationale.Avant cela, dans la matinée, le locataire de la Cheongwadae avait demandé à ses conseillers de coopérer avec le milieu médical, notamment pour parer à d’éventuelles lacunes en ce qui concerne les opérations de dépistage, qui se dérouleront désormais dans des cliniques de quartier. Et d’assurer l’approvisionnement équitable de kit d’autotest dans toutes les régions.