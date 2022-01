Pyongyang tire un nouveau projectile vers la mer de l’Est

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a tiré ce matin un projectile non identifié en direction de la mer de l’Est, a annoncé l’état-major interarmées sud-coréen (JCS).Les renseignements sud-coréen et américain sont en train de l’analyser pour obtenir plus de détails comme la nature de l’engin ou sa distance parcourue. Habituellement, le JCS fait part rapidement à la presse des provocations nord-coréennes, lorsqu’il s’agit d’un missile balistique. Le projectile testé ce matin serait donc de ce type, dont le lancement constitue une violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.L’armée surveillait de très près et en temps réel les mouvements au Nord de la péninsule. Ce matin, elle a redoublé de vigilance pour se tenir prête à toute éventualité, et ce en travaillant en étroite coopération avec les Etats-Unis.Depuis le début de l'année, le régime de Kim Jong-un a déjà effectué cinq lancements, dont quatre missiles balistiques. Mardi, il a testé deux présumés être de croisière.Le 20 janvier, le royaume ermite a menacé de revoir son moratoire de 2018 sur les essais nucléaires et de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM), susceptibles de frapper le continent américain.