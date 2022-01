Joe Biden aurait choisi Philip Goldberg comme ambassadeur à Séoul

Photo : YONHAP News

Le président des Etats-Unis aurait finalement choisi son nouvel ambassadeur à Séoul, un poste resté vacant depuis plus d’un an.D’après une source diplomatique, il s’agirait de Philip Goldberg, chef de la mission diplomatique américaine en exercice depuis 2019 en Colombie. Et l’administration Biden aurait demandé au gouvernement sud-coréen de lui accorder son agrément.Une autre source a indiqué que le nouveau représentant américain désigné pourrait se faire porte-parole de la politique du président démocrate et que les Républicains ne seraient pas opposés eux non plus à sa nomination. Celle-ci doit encore être validée par le Sénat, si le gouvernement du pays du Matin clair lui donne son consentement. Ces procédures prendraient plusieurs mois.Philip Goldberg détient le titre d’« ambassadeur de carrière », le plus haut rang des diplomates américains. Entre 2009 et 2010, donc sous Barack Obama, il avait exercé le poste de coordinateur du département d’Etat pour l’application des sanctions onusiennes contre la Corée du Nord.