Ukraine : le gouvernement sud-coréen cherche des solutions en coopération avec le public et le privé

Photo : YONHAP News

Sur fond de menace d'invasion de l’Ukraine par la Russie, le gouvernement sud-coréen a organisé, hier, une réunion de task force sur la sécurité industrielle pour partager des informations et trouver des réponses.Les spécialistes présents ont indiqué que l'impact direct et de court terme de la situation ukrainienne sur l'économie réelle sud-coréenne sera limité, vu le volume modeste d’échanges commerciaux entre la Corée du Sud et la Russie tout comme entre le pays du Matin clair et l'Ukraine.Des avis moins optimistes ont pourtant été émis, jugeant que la prolongation de cette situation tendue risquerait, même sans conflit armé, de peser sur les cours énergétiques.Le gouvernement a averti les principaux concernés et leur a recommandé de se préparer au pire en raison de l'imprévisibilité du problème d'approvisionnement, avant de demander aux industriels d'assurer leurs stocks et d'établir le plan de continuité d'activité (BCP).L'exécutif s'est ensuite engagé à renforcer la communication avec les entreprises, via le système d'alerte précoce (EWS) sur les articles essentiels de la chaîne d'approvisionnement.Sur la liste des participants figurent notamment Park Jin-kyu, le 1er vice-ministre de l'Industrie, les associations représentant des industries telles que le semi-conducteurs, la construction navale et l'électroménager, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Corée, l'Agence de promotion du commerce extérieur et des investissements (Kotra), ou encore les organisations publiques d'énergies et de ressources naturelles.