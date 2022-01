Les premiers permis de conduire numériques délivrés aujourd'hui

Photo : YONHAP News

Les sud-Coréens n'auront plus besoin de porter avec eux leur permis de conduire. Il sera désormais consultable sur smartphone. Il s'agit de la première pièce d'identité numérique délivrée pour le grand public au pays du Matin clair. L'an dernier, la numérisation a déjà été appliquée aux cartes de fonctionnaire.Le ministère de l'Administration publique et de la Sécurité et la Police nationale ont organisé aujourd'hui la cérémonie d'inauguration de ces nouveaux permis de conduire mobiles au Centre d'examen de conduite de l'Ouest de Séoul.Dotée de la même valeur que la version physique, cette licence numérique peut la remplacer dans les institutions publiques, les banques, les hôpitaux, les boutiques d'alcool, les hôtels, pour ne citer qu'eux.La digitalisation de ce certificat officiel pourrait corriger certains inconvénients du format papier, dont la protection défectueuse des informations privées.En effet, sous forme numérique, les données strictement nécessaires seront fournies. Pour la location de voiture, par exemple, seule l'autorisation ou non de conduire sera vérifiée, alors que pour acheter du tabac ou de l'alcool, seulement la majorité du porteur sera contrôlée.Le nouveau permis de conduire sera livré, dans un premier temps, dans deux centres d'examen situés à Séoul et à Daejeon durant six mois, avant de s'étendre en juillet prochain sur tout le territoire.L'exécutif envisage d'ailleurs de digitaliser d'autres pièces officielles dont la carte d’identité d'étranger et celle d'invalidité.