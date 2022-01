Pyongyang tire deux missiles balistiques présumés de courte portée

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord enchaîne les tirs de projectiles depuis le début de l’année. Aujourd’hui encore, elle a lancé deux missiles balistiques présumés de courte portée en direction de la mer de l’Est.L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a précisé que ces engins avaient été tirés successivement vers 8h et 8h05 près de Hamhung dans la province de Hamgyong du Sud dans le nord-est du territoire nord-coréen et qu’ils avaient volé environ 190 km à une altitude de 20 km. Et d’ajouter qu’ils auraient frappé une petite île rocheuse inhabitée au large de Kilju en Hamgyong du Nord.Les renseignements sud-coréen et américain sont en train de les analyser pour obtenir plus de détails.L’armée sud-coréenne surveille en temps réel les mouvements au nord du 38e parallèle et se tient prête à toute éventualité.Entre le 5 et le 25 janvier, le régime de Kim Jong-un a déjà effectué cinq lancements, dont quatre missiles balistiques. Mardi, il en a testé deux présumés être de croisière.Le 20 janvier, une semaine après l’imposition par Washington de ses propres sanctions à six nord-Coréens, le royaume ermite avait menacé de revoir ses mesures de confiance à son égard ainsi que son moratoire de 2018 sur les essais nucléaires et de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM), capables d’atteindre la totalité du continent américain. C’est dans ce contexte qu’il a procédé aujourd’hui aux nouveaux tirs de missiles balistiques, qui constituent une violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.Le gouvernement sud-coréen a convoqué une nouvelle réunion d’urgence du Conseil de sécurité nationale (NSC) et a fait part de ses profonds regrets. Il a alors affirmé que ces lancements répétés étaient contraires à la demande de la communauté internationale, qui souhaite la paix dans la péninsule.