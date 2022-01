COVID-19 : l’épidémie s’envole avec le variant Omicron

Photo : YONHAP News

Nouveau record de contaminations au COVID-19. 14 518 personnes ont été testées positives en 24 heures, 1 506 cas de plus qu’hier. Le chiffre a presque doublé en à peine trois jours. En cause : l’expansion du variant Omicron, qui est devenu dominant en Corée du Sud la semaine dernière.Si le nombre de patients atteints de formes graves a reculé de 35 en un jour, à 350, celui de malades qui se soignent à leur domicile a bondi d’environ 15 000 pour en comptabiliser désormais approximativement 42 000.Face à une telle situation préoccupante, plus de 1 000 cliniques de tout le territoire commenceront le 3 février à réaliser des tests antigéniques rapides, à diagnostiquer le virus et à traiter à distance les malades dits légers. Elles décideront en même temps du transfert des patients graves à un centre de santé publique ou à un CHU désigné.L’Association médicale sud-coréenne (KMA) a annoncé qu’elle augmenterait le nombre de ces cliniques à plusieurs milliers à travers le pays.Le gouvernement, lui, a amendé les règles funéraires des victimes du coronavirus. A partir d’aujourd’hui, leur corps peut être incinéré après les obsèques, à l'inverse de ce qui a été établi après le déclenchement de la pandémie.