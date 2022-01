Washington fustige les nouveaux tirs de missiles nord-coréens

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis ont condamné les nouveaux tirs de missiles de Pyongyang, effectués aujourd’hui, tout en réaffirmant leur volonté de trouver une solution diplomatique au dossier nord-coréen et en renouvelant leur appel au dialogue. C’est ce qu’a annoncé le porte-parole du département d’Etat américain, interrogé par un média sud-coréen.La voix de la diplomatie américaine a alors tenu à évoquer le fait que les nouveaux tests violaient eux aussi plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et représentaient une menace pour les pays voisins du royaume ermite, comme pour la communauté internationale. Et d’ajouter que l’engagement de Washington envers la sécurité de la Corée du Sud et du Japon reste encore et toujours très solide. L’administration Biden continue à faire état de la même position depuis le premier essai balistique de l’année.Même tonalité dans la réaction du Commandement américain de la région indopacifique, sous l’autorité duquel sont placés les GIs stationnés dans le Sud de la péninsule. Dans un communiqué, il a annoncé se concerter étroitement avec les alliés et les partenaires des Etats-Unis.