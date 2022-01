Les sud-Coréens consomment de moins en moins de riz

Photo : YONHAP News

A en croire l’Institut national des statistiques (Kostat), un sud-Coréen a consommé l'an dernier 56,9 kg de riz, soit une baisse de 1,4 % sur un an. C’est le niveau le plus bas jamais enregistré depuis la collecte de ces données. Ce chiffre, déduit de l'achat de cette céréale par les ménages, n'atteint même pas la moitié de la quantité consommée en 1991 avec 116,3 kg. Il en a consommé 130,1 kg, en 1984, et depuis sa consommation n'a cessé de reculer.Selon le Kostat, cette tendance baissière est attribuable au passage à l'alimentation occidentale comme des pâtes ou du pain, d'une part, et à l'accroissement des livraisons des plats cuisinés, d'autre part.En 2021, un habitant du pays du Matin clair a ainsi consommé par jour 155,8 g de riz, soit 2,2 g de moins en glissement annuel. Cela représente alors un bol et demi par jour, en prenant comme référence une portion de 100 g. Par conséquent, les sud-Coréens n’en mangent même pas un bol par repas.Quant aux autres céréales, leur consommation annuelle a également baissé en globalité pour atteindre 8,2 kg, soit 5,7 % de moins qu’il y a un an. Mais l'orge a vu sa consommation augmenter. La part de ces graines diverses dans sa totalité a atteint 12,6 %, pour baisser de 0,4 point.En dehors de la consommation du riz des ménages, sa quantité chez les entreprises a augmenté de 4,6 % pour enregistrer un peu plus de 680 000 tonnes. L'industrie agroalimentaire a utilisé quasiment 475 000 tonnes de cette céréale, soit une hausse de 8,7 %. La consommation chez les fabricants des boîtes à lunch et des « tteok », les gâteaux de riz, a affiché une évolution de 16,2 % et de 11 % respectivement.Toujours selon le Kostat, contrairement à 2020 où les écoles ont été presque fermées à cause du COVID-19, beaucoup de cours étaient en présentiel en 2021, d'où la hausse de la demande de riz de la part des cantines scolaires.Qui plus est, les livraisons des denrées alimentaires, notamment des panier repas, ont fortement évolué, en raison de l’augmentation des commandes à distance de plats ou de l'aménagement de nombreux centres de quarantaine.