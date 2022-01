Ministère de l’Economie : la nouvelle décision de la Fed aura un impact limité sur le marché sud-coréen

Photo : YONHAP News

Après l’annonce, aujourd’hui, de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui prévoit de remonter bientôt ses taux directeurs, le gouvernement de Séoul a estimé que l’impact de cette décision sur le marché financier sud-coréen serait limité.C’est le premier vice-ministre de l’Economie et des Finances qui a avancé une telle estimation, lors d'une nouvelle conférence macroéconomique, qu'il présidait. Pourtant, Lee Eok-won a alerté sur l’incertitude liée aux poussées inflationnistes mondiales qui auront des répercussions sur la vitesse du resserrement de la politique monétaire américaine.Lee s’est cependant voulu rassurant, promettant que l’exécutif fera tous les efforts possibles pour stabiliser le marché financier et pour venir en aide aux bas revenus et aux petits commerces, mis à mal par la hausse des taux d’intérêt.Sur la crise en Ukraine, Lee n’a pas écarté la possibilité que les cours des matières premières flambent davantage et que des problèmes se posent sur leur approvisionnement, si les tensions perdurent. Dans la foulée, il s’est engagé à mettre en place une task force interministérielle pour se préparer au mieux à une telle éventualité.