Parc de Gaeseong : la fermeture est conforme à la Constitution

Photo : YONHAP News

La Cour constitutionnelle juge conforme à la Constitution la fermeture du parc industriel intercoréen situé à Gaeseong au nord du 38e parallèle. Elle a rendu ce verdict aujourd’hui, rejetant donc les demandes du comité d’urgence des entreprises implantées dans le complexe, un des projets emblématiques de coopération entre les deux voisins.Selon la plus haute juridiction, la suspension des activités dans la zone n’enfreint pas la loi concernée, ni porte atteinte au droit de propriété, même si les pertes subies par les entrepreneurs n’ont pas été dédommagées en conséquence.Pour rappel, exploité en commun depuis 2004 par Séoul et Pyongyang, le site est en sommeil depuis six ans. L’administration de Park Geun-hye, la prédécesseure déchue de Moon Jae-in, a ordonné sa fermeture en février 2016, dans le cadre de ses sanctions contre Pyongyang, qui avait procédé notamment à un quatrième essai nucléaire un mois plus tôt.