La sélection sud-coréenne de football entre dans sa dernière ligne droite pour décrocher son ticket pour la Coupe du monde 2022. Elle s’est imposée hier contre l’équipe libanaise 1 à 0 à Sidon au Liban, lors du 7e match de poule, comptant pour le 3e tour des qualifications asiatiques.Les hommes de Paulo Bento ont remporté la victoire grâce au but de l’attaquant Cho Gue-sung dans le temps additionnel de la première période.Ainsi, les guerriers de Taegeuk totalisent 17 points avec cinq succès et deux matchs nuls, conservant la deuxième place du groupe A.La Corée du Sud affrontera la Syrie, en dernière position de ce mini classement composée de six équipes, mardi prochain à Dubaï. Si elle sort vainqueur, elle scellera sa qualification pour la prochaine Coupe du monde de football, ce pour la 10e fois consécutive.