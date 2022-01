Corée du Nord : des organisations internationales préoccupées par les tirs de missile

Photo : YONHAP News

Des organisations internationales expriment leur préoccupation à l’égard des récents tirs de missiles répétés de la Corée du Nord.Lors d’un point de presse hier, le porte-parole des Nations unies a affirmé que « ces lancements étaient devenus une source de grande inquiétude pour la communauté internationale ». Stéphane Dujarric a réitéré son appel à la reprise d’un dialogue diplomatique visant à dénucléariser la péninsule de façon vérifiable.L’Union européenne a, elle aussi, publié un communiqué exhortant Pyongyang à stopper ses essais, qui selon elle, représentent une menace pour la sécurité et la paix dans la région, comme dans le monde.La voix de son Service pour l’action extérieure a martelé que le royaume ermite devrait respecter les résolutions du Conseil de sécurité et accepter, de manière constructive, les offres de dialogue de Séoul et de Washington. Avant d’ajouter que l’UE est prête à soutenir « un nouveau processus significatif et diplomatique » et qu’elle se concentre sur l’objectif de conduire le régime de Kim Jong-un à abandonner ses armes de destruction massive, ses missiles balistiques et son programme nucléaire, de manière complète, vérifiable et irréversible.Du côté des Etats-Unis, le porte-parole du département d’Etat a enjoint la Chine d’exercer une influence sur son allié nord-coréen en vue de le persuader de renoncer à ses armes atomiques.