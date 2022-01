COVID-19 : le nombre de nouveaux cas supérieur à 10 000 pour le troisième jour consécutif

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a battu son record de contaminations au COVID-19. Elle a enregistré 16 096 cas positifs supplémentaires en 24 heures, soit 1 578 de plus qu’hier. Ainsi, elle voit son bilan quotidien dépasser le seuil des 10 000 infectés pour le troisième jour d’affilé.La pandémie poursuit sa propagation fulgurante dans le pays depuis que le variant Omicron est devenu majoritaire. Pour rappel, celui-ci est deux fois plus contagieux que le variant Delta.Dans ce contexte, une nouveauté est annoncée. Une fois les congés du Nouvel An lunaire passés, plus précisément à partir de jeudi 3 février, plus de 1 000 cliniques de tout le territoire commenceront à prêter main forte aux autorités sanitaires. Et leur nombre devrait augmenter.Selon l’Association médicale sud-coréenne (KMA), ces cliniques de proximité vont réaliser des tests de dépistage antigéniques rapides, diagnostiquer et traiter les malades à distance, dits légers et qui se soignent à leur domicile.Les autorités ont prédit une hausse importante sans précédent des contaminés. Mais elles se voulaient rassurantes en précisant que le variant Omicron provoque moins de cas graves. Selon elles, la situation est encore sous contrôle de sorte que le système médical est encore capable de la gérer.Le gouvernement s’est fixé pour objectif de contrôler la propagation de ce mutant sans renforcer, si possible, les mesures restrictives de distanciation sociale. Pour une éventuelle révision du dispositif actuel, il fera un nouvel état des lieux après les congés du Nouvel an lunaire.Concernant les détails du bilan, le pays compte 15 894 cas d’origine locale et 202 cas importés pour totaliser 16 096 infectés supplémentaires en 24 heures. Il déplore 24 nouveaux décès, ce qui porte le taux de létalité à 0,84 %.Le pays compte quelque 2 299 lits réservés aux contaminés dans un état critique, dont 19 % sont actuellement occupés. Le nombre de patients atteints de formes graves a reculé de 31 en un jour pour s’établir à 316. Quant à celui de malades qui se soignent à leur domicile, il a grimpé à 50 627 individus.Par ailleurs, la vaccination se poursuit. 51,4 % de la population ont effectué le rappel vaccinal anti-COVID-19.