Production et consommation 2021 : la plus importante hausse en 11 ans

Photo : YONHAP News

L’économie sud-coréenne a retrouvé des couleurs. Elle a enregistré une triple hausse de la production, de la consommation et des investissements en 2021, soit une première en quatre ans, alors qu’elle avait été fortement frappée par la crise du COVID-19 l’année précédente.Selon les données publiées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), l’indice de la production industrielle s’est établi à 112,5 l’an dernier, soit une progression de 4,8 % par rapport à 2020. Il s’agit de la croissance la plus considérable depuis 6,5 % en 2010. Pour rappel, il avait reculé de 1,2 % en 2020 dans le sillage de la pandémie, soit la première fois depuis l’établissement des premières données en question.L’an dernier, la production manufacturière et minière ainsi que les services ont tous enregistré une augmentation, respectivement de 6,9 % et de 4,3 % en un an.Ensuite, l’indice des ventes au détail a bondi de 5,5 %, soit le plus haut niveau depuis 6,7 % en 2010. La consommation en ligne et celle dans les grands magasins ont chacune progressé de 12,2 % et 21,7 %, tandis que les ventes dans les supermarchés ou les petits commerces et celles dans les grandes surfaces ont accusé une baisse de 6,8 % et de 1,7 %, respectivement.Enfin, les investissements ont également grimpé de 9 %, notamment grâce à leur hausse dans les machines-outils.