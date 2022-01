Fitch maintient la note AA- de la Corée du Sud et sa perspective stable

Photo : YONHAP News

L’agence de notation internationale Fitch Ratings a maintenu la note souveraine AA- de la Corée du Sud, sans modifier non plus sa perspective d'évolution, qui demeure donc stable. Une information relayée hier par le ministère de l’Economie et des Finances.La note attribuée au pays du Matin clair est la quatrième meilleure sur l'échelle de notation de l’agence. Le Royaume-Uni, la Belgique et Hong Kong sont placés au même rang.Fitch a salué les finances extérieures solides, la performance macroéconomique résiliente et la prise en compte équilibrée des tensions géopolitiques liées à la Corée du Nord et des difficultés structurelles dues au vieillissement de la population.A propos de la croissance annuelle, l’agence prévoit toujours une progression de 3 % du PIB sud-coréen, confirmant son anticipation du mois dernier. Elle estime en même temps que la dette publique atteindra, en 2022, 49,9 % du produit intérieur brut. Il a aussi été évoqué la possibilité de nouveaux additifs au budget après la présidentielle de mars.Selon Fitch, cette année, la Banque de Corée remontera à deux reprises ses taux directeurs et l’inflation reviendra à un niveau plus faible que celui de 2021.