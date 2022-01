SK hynix enregistre un record historique de son chiffre d’affaires en 2021

Photo : YONHAP News

Grâce au nouvel essor du marché des semi-conducteurs, SK hynix a vu son chiffre d’affaires franchir le cap des 40 000 milliards de wons l’année dernière, en s’établissant à quasiment 43 000 milliards de wons, l’équivalent de 31,99 milliards d’euros, soit le plus haut niveau depuis sa création. Il s’agit d’une hausse de 34,8 % par rapport à 2020.Selon ces données publiées aujourd’hui, SK hynix a réalisé un chiffre d’affaires meilleur que celui atteint au « super-cycle » des semi-conducteurs en 2018, autrement dit l’âge d’or du secteur.Par ailleurs, le deuxième fabricant sud-coréen du marché a engrangé un bénéfice d’exploitation de 12 410 milliards de wons, soit 9,23 milliards d’euros, en progrès de 147,6 % comparé à 2020.Cette performance s’expliquerait par une forte hausse de la demande en puces mémoires notamment pour le télétravail, les cours en distanciel et les centres de données, ce dans le sillage de la crise du COVID-19 qui ne cesse de rejouer les prolongations.Par ailleurs, deux autres géants du pays du Matin clair ont annoncé, hier, avoir enregistré un record historique de leur chiffre d’affaires l’an dernier selon le bilan consolidé respectif.Samsung Electronics a vu le sien grimper à un peu plus de 279 000 milliards de wons, l’équivalent 208 milliards d’euros, soit une progression de 18,07 % en un an. Ainsi, le numéro un sud-coréen a enregistré un bénéfice d’exploitation de plus de 51 000 milliards de wons, l’équivalent de 38 milliards d’euros, soit un rebond de 43,45 %.Enfin, LG Electronics a pour sa part réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 74 700 milliards de wons, soit l’équivalent de 55,6 milliards d’euros, soit une hausse de 28,7 % en un an. Dans la foulée, il a pris la tête du classement mondial en termes de chiffre d’affaires annuel dans le secteur des produits électroménagers en dépassant son concurrent américain Whirlpool. C’est une première dans son histoire.