COVID-19 : 27 cas positifs à bord du navire de l’unité Cheonghae

Photo : YONHAP News

Un nouvel épisode de contamination collective est survenu au sein d’une unité militaire sud-coréenne en mission à l’étranger. Selon l’état-major interarmées, 27 membres ont été testés positifs au COVID-19 parmi les 304 missionnés du 36e contingent de l’unité Cheonghae, à bord d’un navire ancré dans un port maritime d’Oman.Parmi eux, dix personnes ont montré des symptômes légers tels que des maux de tête et de gorge. Ils n’ont pas de fièvre. Les 17 autres sont asymptomatiques.Avant de quitter la Corée du Sud en novembre dernier, tous ces militaires ont accompli leur schéma vaccinal. Ils ont récemment reçu la troisième dose de rappel. Malgré ces précautions, ils ont fini par contracter le virus. Etant donné la période d’incubation, la liste des cas positifs pourrait s’allonger.L’état-major interarmées, en concertation avec les autorités omanaises, a décidé de confiner tous les membres de l’équipage dans un hôtel local pendant une semaine, à l’exception des personnels indispensables pour le fonctionnement du navire.La pilule de traitement a été envoyée depuis la Corée du Sud. Et ses lots sont arrivés hier sur place.Les autorités militaires mènent actuellement une enquête sur les raisons de la présence du virus à bord, alors que les contacts avec l’extérieur ont été strictement contrôlés et que des mesures sanitaires de haut niveau ont été appliquées.Pour rappel, l’unité Cheonghae a connu son premier épisode pandémique en juillet 2021. A l’époque, elle a compté environ 270 membres de son équipage, testés positifs au COVID-19. Et elle a alors dû les rapatrier plus tôt que prévu.