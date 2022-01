Droits de douane sur l’acier : Washington refuse de renégocier au plus vite avec Séoul

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a appelé les Etats-Unis à ouvrir des négociations dans les plus brefs délais pour alléger les restrictions de ses exportations de l’acier vers le marché américain.C’est le ministre délégué au commerce extérieur, Yeo Han-koo, qui a relancé un tel appel, jeudi, lors d'une réunion à Washington avec la représentante américaine au commerce (USTR), Katherine Tai.En Corée du Sud, l’inquiétude montait sur le fait que les deux pays tardaient à engager une discussion sur l’article 232 de la loi américaine sur l'expansion du commerce, qui stipule la réglementation du commerce extérieur. Yeo l’a fait savoir à Tai, mais il n’a pas reçu de réponse positive.Selon le communiqué de presse publié par l’USTR, Katherine Tai a souligné que la pratique perturbatrice du marché entraînait la surabondance de l’offre au niveau mondial et que les entreprises du pays de l'Oncle Sam étaient très préoccupées par ce défi. Et elle a affirmé que son pays préfèrerait se concentrer sur les échanges actuels en vue de réduire la forte intensité en carbone de la sidérurgie. Ainsi, elle semble dénoncer à demi-mot la Chine, à l’instar du président américain Joe Biden, qui, lui, avait accusé publiquement l’empire du Milieu de dumping déloyal, l’an dernier.Dans une conférence de presse, Yeo a précisé que l’acier est un dossier politiquement très sensible aux Etats-Unis, et que l’administration Biden aurait une marge de manœuvre réduite en raison de ses élections de mi-mandat prévues en novembre prochain.Pour rappel, selon l’article 232 de la loi américaine sur l'expansion du commerce, la Corée du Sud a été exemptée de droits de douane concernant l’exportation de l’acier pour un quota de 70 %.Selon l’officiel sud-coréen, Séoul continuerait à relancer la négociation sur ce dossier par divers canaux.Quant aux Japon et l’Union européenne (UE), ils se sont vus appliquer 25 % de tarifs douaniers sur les produits de la sidérurgie. Or, les Etats-Unis ont levé les droits additionnels sur l’acier et l’aluminium en provenance de l’UE. Et ils ont entamé des discussions avec l’Archipel.