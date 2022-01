Le président sud-coréen remercie son homologue kazakh pour le rapatriement des dépouilles du général Hong Beom-do

Photo : YONHAP News

Le président de la République a échangé, aujourd’hui, avec chacun de ses homologues du Kazakhstan, de l’Ouzbékistan et du Kirghizistan à l’occasion du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Corée du Sud et ces trois pays d’Asie centrale.Selon la porte-parole de la Cheongwadae, Moon Jae-in a exprimé sa satisfaction suite au développement des relations avec ces nations dans divers domaines depuis 1992, et il a souhaité que Séoul puisse renforcer les échanges avec ces derniers.D’après Park Kyung-mee, le chef de l’Etat a remercié encore une fois le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev d’avoir mis en œuvre la restitution, auprès de la Corée du Sud, de la dépouille du général Hong Beom-do, 78 ans après sa mort. Pour rappel, ce dernier est « le héros de l’armée indépendantiste » qui menait le combat en Manchourie contre le colonisateur japonais, et qui a dirigé notamment la bataille de Bongodong. Hong s’est installé au Kazakhstan en 1937.En réponse, le numéro un kazakh s’est dit ravi du renforcement des relations entre les deux pays au statut de partenaire stratégique. Et il a souhaité que la coopération bilatérale se développe davantage en se basant sur une confiance réciproque.